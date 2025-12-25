Produits horticoles : l’ARM prépare un encadrement des prix pour protéger producteurs et consommateurs





L’Agence de régulation des marchés (ARM) travaille, en collaboration avec le ministère de l’Industrie et du Commerce, sur un projet d’arrêté visant à mieux encadrer la commercialisation des produits horticoles. L’annonce a été faite mardi à Thiès par le directeur général de l’ARM, Babacar Sembène.



Selon lui, l’objectif est d’introduire un mécanisme de régulation des prix à travers l’instauration d’un prix plancher pour garantir une meilleure protection des producteurs, ainsi qu’un prix plafond destiné à préserver le pouvoir d’achat des consommateurs, notamment lors des périodes de forte demande marquées par des risques de spéculation.



Babacar Sembène s’exprimait lors d’un Comité régional de développement (CRD) consacré au bilan de la campagne horticole 2024-2025 et à la préparation de la prochaine campagne de commercialisation prévue pour 2025-2026. Il a précisé qu’une proposition officielle sera soumise au gouvernement par l’intermédiaire du ministre de l’Industrie et du Commerce afin d’aboutir à cet arrêté réglementaire.



Abordant la problématique du stockage, le directeur général de l’ARM a indiqué que des initiatives sont en cours, aussi bien au niveau du ministère de l’Agriculture que de celui du Commerce. Il a notamment fait savoir qu’une capacité de stockage de 10.000 tonnes en chambres froides a déjà été sécurisée pour la zone des Niayes, exclusivement pour la pomme de terre. D’autres infrastructures de stockage devraient être réceptionnées entre mars et avril 2026.



De son côté, le gouverneur adjoint chargé des affaires économiques, Ababacar Sadikh Niang, a salué les efforts déployés par l’État du Sénégal durant la campagne 2024-2025, notamment en matière d’accompagnement des producteurs, de régulation du marché et de sensibilisation des différents acteurs au respect des textes réglementaires.



Il a toutefois rappelé que, malgré des niveaux de production jugés exceptionnels, certains défis persistent chaque année. Selon lui, une attention particulière devra être portée aux questions liées au stockage des produits et au respect effectif des prix fixés sur le marché.

