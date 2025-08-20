Procès à Mbour : cinq ans requis contre un maître coranique accusé de maltraitance de talibés





Le tribunal de grande instance de Mbour a examiné ce mardi le procès de Gora Fall, maître coranique accusé de maltraitance sur deux talibés âgés de 9 et 10 ans. Le procureur de la République a requis une peine de cinq ans de prison ferme.



Des enfants enchaînés et enfermés

Depuis le 24 juillet, Gora Fall est détenu à la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Mbour. Il est poursuivi pour avoir enchaîné et enfermé deux enfants dans un enclos rempli de moutons et d’immondices, parce qu’ils n’avaient pas versé la somme quotidienne de 300 FCFA. La situation a été découverte grâce à la dénonciation d’un habitant du quartier Mboudaye, dans la commune de Joal. Les enfants ont été libérés et pris en charge à la pédiatrie du centre de santé de Joal.



Les déclarations du prévenu

À la barre, Gora Fall a partiellement reconnu les faits, tout en précisant que les enfants n’étaient pas directement en contact avec les moutons et que l’enclos avait été nettoyé avant leur placement. Il a nié avoir exigé 300 FCFA par jour et affirmé qu’il ignorait l’illégalité de ses pratiques.



Les témoignages accablants des enfants

Les talibés, aujourd’hui hébergés par leurs parents à Thiès et Nianing, ont livré une version différente. Ils ont déclaré n’avoir droit qu’à un repas quotidien, être parfois contraints de manger la nourriture destinée aux animaux et subir régulièrement des châtiments corporels. Ces témoignages ont fortement marqué le tribunal.



Réquisitoire et verdict attendu

Le procureur a demandé la requalification des faits en privation de nourriture et coups et blessures volontaires ayant entraîné des blessures. Il a requis cinq ans d’emprisonnement ferme. L’avocat de la défense a plaidé pour une application bienveillante de la loi. Le verdict est attendu le mardi 26 août.



