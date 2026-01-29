Pris en flagrant délit à Keur Moussa : trois jeunes poursuivis pour vol de ciment

Selon les informations recueillies à l’audience, les mis en cause ont été surpris en train de charger du ciment dans un véhicule stationné à proximité du chantier. Alerté par des allées et venues suspectes, le propriétaire des lieux a saisi la gendarmerie, qui est intervenue rapidement.



À l’arrivée des forces de l’ordre, deux des suspects ont pris la fuite, laissant sur place le chauffeur, interpellé immédiatement. Les deux autres individus ont été arrêtés peu après et placés en détention.

À la barre, C. Ngom a déclaré avoir été engagé pour une simple course, affirmant ignorer que le ciment était volé. Il soutient ne pas être impliqué dans l’organisation du vol.



De leur côté, M. Diaw et A. Dièye ont reconnu leur présence sur le chantier, tout en justifiant leur fuite par la peur provoquée par l’intervention des gendarmes. Ils ont toutefois nié toute intention criminelle préméditée.

Le procureur de la République a requis la fermeté, estimant que les faits sont établis et que le vol de matériaux de construction constitue un délit sérieux, préjudiciable aux particuliers et aux promoteurs.

Le tribunal a mis l’affaire en délibéré. Le verdict est attendu dans les prochains jours.

Les prévenus, C. Ngom, chauffeur de profession, ainsi que M. Diaw et A. Dièye, sont poursuivis pour avoir tenté d’emporter plusieurs sacs de ciment appartenant à un particulier.