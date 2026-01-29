Football sénégalais : le président de la FSF appelle à consolider la dynamique de succès des Lions





Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, a souligné vendredi l’importance de préserver l’élan victorieux de l’équipe nationale, estimant que cette ambition passe par une vision claire et tournée vers l’avenir.



S’exprimant en présence de la ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, il a rappelé que rester durablement au plus haut niveau représente un défi majeur. Selon lui, maintenir les performances actuelles et consolider la position du Sénégal sur la scène africaine exige une meilleure capacité d’anticipation et d’organisation.



Cette déclaration a été faite lors de la cérémonie officielle de présentation du trophée de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025, organisée au stade Léopold Sédar Senghor à Dakar. L’événement s’est déroulé en présence du sélectionneur national, Pape Thiaw, ainsi que de plusieurs invités.



Dans son intervention, Abdoulaye Fall est également revenu sur certaines préoccupations de la FSF, notamment la nécessité d’une centralisation durable des charges liées à l’équipe nationale A, à travers un mécanisme de prise en charge structuré et continu.



Il a rappelé que le haut niveau requiert des ressources importantes et une gestion financière fluide, éléments essentiels à la stabilité sportive et à la conservation des résultats obtenus.



Le président de la FSF a par ailleurs insisté sur le respect des engagements de l’État envers l’ensemble des membres de la délégation officielle ayant représenté le Sénégal lors de la CAN 2025, remportée par les Lions le 18 janvier dernier à Rabat.



Selon lui, la préservation de ces acquis repose sur la reconnaissance du travail collectif accompli par l’équipe nationale, soulignant que ce sacre dépasse largement le cadre sportif et relève aussi de la justice et de la valorisation des efforts consentis.

