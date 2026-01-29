Ngaye-Méckhé : un camion hors de contrôle décime un troupeau de moutons à Ndeukou-marché

Le propriétaire du troupeau, présent au moment de l’accident, a assisté impuissant à la scène. Pour cet éleveur, la perte est lourde. Au-delà du choc émotionnel, c’est un préjudice économique considérable qui vient frapper un acteur déjà vulnérable du monde rural, à quelques mois d’événements religieux et commerciaux où le mouton représente une valeur essentielle.

Très vite, la nouvelle s’est répandue dans la localité, suscitant colère, tristesse et inquiétude. De nombreux habitants dénoncent la vitesse excessive des gros porteurs sur cet axe routier, régulièrement pointé du doigt pour ses accidents récurrents. D’autres estiment que l’absence de signalisation adéquate et de zones sécurisées pour le passage des troupeaux aggrave les risques.



Sur les réseaux sociaux, le drame a relancé le débat sur la cohabitation difficile entre circulation routière et élevage dans plusieurs zones du pays. Certains appellent à une plus grande responsabilité des conducteurs, tandis que d’autres interpellent les autorités sur la nécessité d’aménager des espaces adaptés aux éleveurs.

Aucune perte humaine n’a été signalée, mais l’incident aurait pu virer au drame si des piétons ou des commerçants du marché avaient été touchés. Les autorités locales sont attendues pour faire la lumière sur les circonstances exactes de l’accident et envisager des mesures afin d’éviter que de tels drames ne se répètent.

Selon les informations recueillies sur place, le véhicule aurait perdu le contrôle avant de foncer droit sur les animaux qui se trouvaient en bordure de la chaussée. Le choc a été d’une extrême violence, provoquant la mort de près de quarante moutons, tués sur le coup. Les carcasses, projetées sur plusieurs mètres, jonchaient la route, offrant un spectacle de désolation aux usagers et aux riverains.