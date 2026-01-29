Menu
Accident sur l’axe Ngaye Méckhé–Tivaouane : un troupeau décimé par un camion


Un accident de la route survenu le 28 janvier 2026 près de Ndeukou-marché a causé la mort d’au moins 39 moutons, après le passage d’un camion sur l’axe Ngaye Méckhé–Tivaouane.


Un grave accident de la circulation a entraîné de lourdes pertes animales sur l’axe Ngaye Méckhé–Tivaouane, connu pour sa dangerosité. Les faits se sont produits le mercredi 28 janvier 2026, aux environs de 16 heures, à hauteur de Ndeukou-marché, dans le département de Tivaouane.

Selon les informations disponibles, un camion circulant à vive allure a percuté un troupeau de moutons, provoquant la mort d’au moins 39 bêtes. L’impact a été particulièrement violent, ne laissant aucune chance aux animaux se trouvant sur la chaussée.

Le propriétaire du troupeau, présent sur les lieux au moment de l’accident, n’a pu que constater les dégâts et assister, sans pouvoir intervenir, à la perte de ses animaux.

Cet incident relance une nouvelle fois les préoccupations liées à la sécurité routière sur cet axe fréquemment touché par des accidents.




