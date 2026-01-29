Prévisions saisonnières : la chaleur s’installe à l’intérieur, la fraîcheur persiste sur le littoral





Les températures devraient commencer à augmenter à l’intérieur du pays à partir du mois de février, alors que le littoral, avec des maximales comprises entre 25 et 27°C, continuera d’enregistrer une fraîcheur matinale et nocturne, notamment à Dakar. L’information a été communiquée dimanche par l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).



Dans son bulletin de prévisions couvrant la période de février à avril 2026, l’ANACIM indique que le mois de février marquera le début de la hausse saisonnière des températures à l’intérieur du territoire, parallèlement au maintien de conditions plus fraîches sur la frange côtière.



Selon le document, des valeurs supérieures aux normales saisonnières seront plus fréquentes dans certaines zones de l’intérieur, notamment à Tambacounda, Kédougou, Matam et Podor. Dans ces localités, les températures pourraient régulièrement atteindre ou dépasser les 40°C, avec des épisodes de forte chaleur possibles par moments.



La même source précise que la période mars–avril correspondra à la phase la plus chaude de la saison, caractérisée par une multiplication des journées chaudes, en particulier à Tambacounda, Kédougou, Kolda, Podor, Matam, Ranérou et Bakel.



Durant les pics de chaleur, surtout au mois d’avril, les températures pourraient osciller entre 41 et 44°C dans ces zones de l’intérieur, avertit l’ANACIM.



En revanche, sur le littoral de Dakar, la fraîcheur nocturne et matinale devrait s’atténuer progressivement au fil de cette période. Toutefois, les températures maximales devraient rester modérées, autour de 25 à 27°C, sous l’effet de l’influence de l’océan Atlantique.

