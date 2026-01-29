Menu
Sénégalais détenu en Ukraine : un suivi « sérieux et particulier », assure les BAOS


Rédigé le Lundi 2 Février 2026 à 08:05


Khadim Bamba Fall affirme que l’État sénégalais suit de près la situation de Malick Diop, détenu en Ukraine, et mène des démarches diplomatiques en vue de sa libération.


Invité de l’émission « En Vérité » diffusée sur Radio Sénégal, Khadim Bamba Fall, coordonnateur des BAOS, s’est exprimé sur la situation de Malick Diop, un jeune Sénégalais actuellement détenu en Ukraine. Il a assuré que ce dossier fait l’objet d’un suivi attentif de la part des autorités sénégalaises, qui travaillent activement à une issue favorable.

Évoquant l’état d’avancement des démarches, Khadim Bamba Fall a insisté sur la délicatesse des procédures engagées, relevant essentiellement du champ diplomatique. « Nous sommes en train de travailler sur ce dossier. La diplomatie ne permet pas toujours de tout rendre public, certaines étapes relevant de mécanismes internes », a-t-il déclaré.

Il a également rappelé que les autorités sénégalaises maîtrisent les procédures à enclencher dans ce type de situation, tout en soulignant les contraintes liées à la souveraineté des États. « Chaque État est souverain. Il n’est pas possible d’imposer la libération d’un ressortissant par la contrainte », a-t-il précisé.

Selon le coordonnateur des BAOS, le cas de Malick Diop est traité avec le même sérieux que celui d’autres Sénégalais confrontés à des situations similaires à l’étranger. Il a tenu à rassurer en affirmant que ce dossier fait l’objet d’un suivi particulier et que les efforts se poursuivent dans la discrétion requise par la diplomatie.




