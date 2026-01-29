Sénégalais détenu en Ukraine : un suivi « sérieux et particulier », assure les BAOS





Invité de l’émission « En Vérité » diffusée sur Radio Sénégal, Khadim Bamba Fall, coordonnateur des BAOS, s’est exprimé sur la situation de Malick Diop, un jeune Sénégalais actuellement détenu en Ukraine. Il a assuré que ce dossier fait l’objet d’un suivi attentif de la part des autorités sénégalaises, qui travaillent activement à une issue favorable.



Évoquant l’état d’avancement des démarches, Khadim Bamba Fall a insisté sur la délicatesse des procédures engagées, relevant essentiellement du champ diplomatique. « Nous sommes en train de travailler sur ce dossier. La diplomatie ne permet pas toujours de tout rendre public, certaines étapes relevant de mécanismes internes », a-t-il déclaré.



Il a également rappelé que les autorités sénégalaises maîtrisent les procédures à enclencher dans ce type de situation, tout en soulignant les contraintes liées à la souveraineté des États. « Chaque État est souverain. Il n’est pas possible d’imposer la libération d’un ressortissant par la contrainte », a-t-il précisé.



Selon le coordonnateur des BAOS, le cas de Malick Diop est traité avec le même sérieux que celui d’autres Sénégalais confrontés à des situations similaires à l’étranger. Il a tenu à rassurer en affirmant que ce dossier fait l’objet d’un suivi particulier et que les efforts se poursuivent dans la discrétion requise par la diplomatie.

