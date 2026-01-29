Accident mortel à Dakar : enquête ouverte après les incidents de la Patte d’Oie

Vendredi dernier, dans l’après-midi, la circulation a été fortement perturbée aux abords du pont de la Patte d’Oie, où tous les axes menant à l’infrastructure étaient complètement encombrés. À l’origine de cette situation, un accident de la route impliquant un bus de transport public et un conducteur de moto de type Jakarta, qui a perdu la vie.



Selon les premiers éléments de l’enquête relayés par Libération dans son édition de ce lundi, le chauffeur du bus, affecté à la ligne 27 et en provenance de Colobane, a été placé en garde à vue pour homicide involontaire.



D’après les informations rapportées, l’accident s’est produit alors que le bus arrivait sous le pont de la Patte d’Oie. Le conducteur de la moto aurait tenté de dépasser le véhicule par la droite, avant d’être mortellement heurté.



À la suite de ce drame, des conducteurs de motos, visiblement en colère, s’en sont pris au bus impliqué dans l’accident, qu’ils ont d’abord saccagé avant de l’incendier. Deux autres autocars ont également été la cible de jets de pierres, aggravant la situation sur cet axe déjà très fréquenté.



L’enquête se poursuit afin d’établir avec précision les circonstances exactes de l’accident.

