Dakar : le Concert des légendes du hip-hop réunit les figures marquantes du rap sénégalais au Théâtre Sorano





La deuxième édition du Concert des légendes du hip-hop s’est déroulée samedi soir au Théâtre national Daniel-Sorano de Dakar, rempli pour l’occasion. Danseurs, mélomanes et passionnés de rap sénégalais s’y sont retrouvés pour rendre hommage aux figures emblématiques ayant marqué la période des années 1980 à 2000.



La soirée a débuté avec Sister Fa, référence incontournable du rap féminin, dont la prestation a immédiatement installé une atmosphère festive qui s’est maintenue tout au long du spectacle.



Plusieurs grandes voix du hip-hop national sont montées sur scène pour revisiter leurs titres emblématiques. Gunman Xuman, Simon, Gaston, Matador, Da Brains, Prési, Viviane Chidid et Bamba J Fall ont ainsi replongé le public dans les débuts du rap sénégalais. À cette occasion, Bamba J Fall a également annoncé la sortie prochaine d’un nouvel album.



La nouvelle génération n’est pas restée en marge de l’événement. Dip Doundou Guiss, Akbess et Eljaz ont participé à des performances en featuring, symbolisant la continuité entre les pionniers et les artistes actuels.



Le moment le plus marquant de la soirée est revenu au groupe PBS, dont la prestation a suscité une ovation nourrie du public.



Des hommages appuyés ont également été rendus à Daniel Gomes, Bouba Ndour et Malick Kébé, salués pour leur rôle déterminant dans la promotion de la musique urbaine au Sénégal.



Autre temps fort : la remise d’un trophée par Youssou Ndour à Bakhaw, membre du groupe Da Brains, récompensé par le prix du Meilleur parolier aux Afrima Awards au Nigeria.



Prenant la parole, le ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, Amadou Ba, a souligné que le Concert des légendes du hip-hop illustre la dynamique de la culture urbaine sénégalaise et l’engagement durable des artistes pour le rayonnement du pays.





