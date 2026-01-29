Grand-Yoff : un charretier interpellé pour une opération d’abattage non autorisée au rond-point Liberté 6





Le Commissariat d’arrondissement de Grand-Yoff a mis un terme, le 30 janvier 2026, aux agissements d’un charretier qui s’apprêtait à mettre sur le marché de la viande impropre à la consommation. L’individu a été surpris au rond-point Liberté 6 alors qu’il procédait au dépeçage d’un bœuf retrouvé sans vie depuis un temps indéterminé.



Selon les informations recueillies, les services de police ont été alertés le même jour, aux environs de 15 heures, de la présence d’un abattage non autorisé dans cette zone. Aussitôt informés, les agents ont effectué une intervention rapide afin de vérifier les faits signalés et d’identifier les personnes impliquées.



Sur place, les policiers ont constaté la situation et interpellé le charretier. Il a été surpris en pleine action, occupé à dépecer l’animal, dont l’état de décomposition soulevait de sérieuses inquiétudes sur le plan sanitaire.



À l’arrivée des forces de l’ordre, le mis en cause a tenté d’abandonner la carcasse et de prendre la fuite. Il a toutefois été rapidement rattrapé et maîtrisé par les policiers, puis conduit au commissariat.



Interrogé sur place, Il a déclaré avoir découvert l’animal déjà mort. Il a également reconnu son intention de vendre la viande afin d’en tirer un gain financier.



Les vérifications effectuées ont par ailleurs révélé que l’intéressé est connu des services de police pour des faits antérieurs sans lien avec cette affaire. Il a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête et devra répondre des faits d’abattage clandestin, de mise en danger de la santé publique et de tentative de tromperie.



Les investigations se poursuivent.



Seneweb

