Première promotion des 1000 volontaires de la consommation : vers une citoyenneté économique engagée

Cette initiative, portée par le Ministère de la Jeunesse et de l’Économie, vise à sensibiliser les jeunes sur l’importance de soutenir les produits locaux et d’adopter des comportements de consommation responsables. Les volontaires formés sont désormais prêts à devenir des ambassadeurs auprès de leurs communautés pour encourager l’achat de produits sénégalais, lutter contre la contrefaçon et promouvoir une consommation durable.



Lors de la cérémonie, le ministre en charge du projet a souligné que « ces jeunes incarnent l’avenir économique du Sénégal. Leur mission ne se limite pas à l’achat de produits locaux, mais consiste à sensibiliser, éduquer et inspirer leurs pairs à devenir des acteurs du développement économique du pays ».



Les 1000 volontaires ont suivi un programme de formation intensif portant sur la consommation responsable, la sensibilisation communautaire et la promotion des circuits courts. À l’issue de leur formation, ils ont reçu leur certificat de volontariat, symbole de leur engagement citoyen.



Plusieurs acteurs économiques présents à la cérémonie ont salué cette initiative, estimant qu’elle contribuera à renforcer l’économie nationale tout en responsabilisant les jeunes sur les choix de consommation. Des témoignages ont également été recueillis, certains volontaires exprimant leur fierté et leur motivation à « changer les habitudes de consommation dans leur quartier et leur ville ».



L’État prévoit déjà de lancer d’autres promotions de volontaires, afin de toucher un plus large public et d’installer durablement la culture de la consommation responsable dans le pays. Une démarche saluée par les partenaires sociaux et les associations de consommateurs, qui y voient un levier pour stimuler la production locale et soutenir l’emploi.



La sortie de cette première promotion marque ainsi un tournant dans la stratégie nationale de promotion des produits locaux et de responsabilisation des citoyens, avec des jeunes engagés au cœur du changement.

