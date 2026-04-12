Préfet vs Député : qui détient réellement l’autorité au niveau local ?

Au Sénégal, la réponse se trouve dans les règles de préséance administrative. Dans les cérémonies officielles au niveau local, le préfet passe avant le député. Une hiérarchie qui peut surprendre, mais qui obéit à une logique institutionnelle précise.





Le préfet est le représentant direct de l’État dans le département. Il incarne l’autorité administrative et agit au nom du pouvoir exécutif. À ce titre, il dispose d’un rôle central dans la gestion territoriale.





Le député, quant à lui, est un élu de la nation. Il siège à l’Assemblée nationale et participe à l’élaboration des lois. Mais sur le terrain local, il ne détient pas de pouvoir administratif direct.





Cette distinction est souvent mal comprise, ce qui crée des malentendus voire des rivalités d’influence lors des événements officiels.





Il est donc essentiel de rappeler que cette hiérarchie est protocolaire et non politique. Elle ne remet pas en cause la légitimité du député, mais organise simplement l’ordre institutionnel.





Dans un contexte où la décentralisation et la gouvernance locale sont en pleine mutation, clarifier ces rôles devient plus que jamais nécessaire.

