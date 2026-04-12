Drame à Santhiaba : un jeune homme tué lors d’une rixe, un suspect interpellé

Un drame s’est produit dans la nuit à Santhiaba, un quartier de Rufisque, où une violente altercation a coûté la vie à un jeune homme, poignardé au cours d’une rixe. La Sûreté urbaine du Commissariat central a rapidement mis la main sur un suspect, désormais placé en garde à vue. L’affaire a été signalée aux forces de l’ordre à la suite d’une déclaration de mort violente émise par l’Hôpital Youssou Mbargane Diop. Selon les premiers éléments recueillis auprès de l’oncle de la victime, cette dernière avait été impliquée dans une bagarre survenue la veille aux environs de 23 heures, dans une ruelle du quartier. Au cours de l’affrontement, la victime a reçu un coup de couteau à la cuisse gauche. Une blessure grave qui lui a été fatale, malgré son évacuation en urgence vers la structure hospitalière, où elle a finalement succombé aux alentours de 5 heures du matin. Alertées, les forces de police ont immédiatement ouvert une enquête. Les investigations ont permis d’identifier et d’interpeller le présumé auteur du coup mortel. Fait notable, le suspect s’est présenté de lui-même aux autorités, redoutant des représailles de la part des proches de la victime. Lors de son audition, les enquêteurs ont constaté qu’il portait une blessure au genou droit. Il a déclaré avoir été soigné au centre de santé « Guédji », laissant supposer qu’il aurait également été impliqué physiquement dans la rixe. Placée en garde à vue, la personne interpellée reste à la disposition des enquêteurs. L’enquête se poursuit afin d’éclairer les circonstances exactes de cette tragédie qui plonge une nouvelle fois le quartier de Santhiaba dans l’émoi.