Polémique à Thiès : l’humoriste Toch se défend après sa sortie controversé

Polémique à Thiès : l’humoriste Toch se défend après sa sortie controversée Samedi 11 avril 2026 • Thiès • People

Thièsinfo – L’humoriste sénégalais Toch se retrouve au cœur d’une vive polémique suite à une prestation réalisée récemment à Thiès. En cause, une imitation de la revue de presse d’Ahmed Aidara portant sur une affaire impliquant des prévenus accusés d’homosexualité, qui a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

Une séquence humoristique qui divise Rapidement relayée en ligne, la vidéo a provoqué un tollé chez certains internautes qui dénoncent une démarche jugée irresponsable et moralement discutable. Pour ces derniers, l’artiste aurait franchi une ligne rouge en tournant en dérision des personnes considérées comme vulnérables dans un contexte déjà sensible.

Toch revendique la liberté de ton de l’humoriste Face à la controverse, Toch a pris la parole via son compte Instagram pour clarifier sa position. L’humoriste affirme n’avoir agi que dans le cadre de son art, en proposant une lecture humoristique de l’actualité. « Je suis libre de faire de l’actualité en humour. Je ne juge personne et je ne suis pas là pour faire du mal », a-t-il déclaré, insistant sur le fait qu’il s’est contenté de reprendre des propos déjà exprimés dans l’espace public.

Des propos assumés malgré les critiques Dans sa réaction, Toch soutient également qu’il n’a fait que relayer des éléments d’information, notamment en référence à l’intervention d’Ahmed Aidara. Il rejette toute intention de stigmatisation et dénonce ce qu’il qualifie d’hypocrisie chez certains de ses détracteurs. L’humoriste a par ailleurs élargi son intervention à la question de la transmission volontaire du VIH, qu’il considère comme un acte criminel grave, appelant à une focalisation sur ce type de comportements plutôt que sur son travail artistique.