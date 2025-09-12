Port de Ndayane : un nouvel accord signé entre Dubaï Port World et l’État du Sénégal sous la supervision d’Ousmane Sonko





Dubaï Port World, l’un des plus grands opérateurs portuaires mondiaux, a signé un avenant avec l’État du Sénégal concernant le financement et le développement du port de Ndayane, situé dans la région de Thiès. La cérémonie s’est tenue jeudi à Dubaï, en présence du Premier ministre Ousmane Sonko, en visite officielle aux Émirats arabes unis.



Le chef du gouvernement sénégalais, au cinquième jour de son séjour, a enchaîné plusieurs audiences de haut niveau avant de se rendre dans les locaux de Dubaï Port World, où il a visité les infrastructures ultramodernes de l’opérateur, qui représente 9,2 % du trafic maritime mondial.



Aux côtés du directeur général du Port autonome de Dakar, Waly Diouf Bodian, et d’Alassane Diop, directeur de Dubaï Port World en Afrique de l’Ouest, une première partie de l’accord a été signée. La seconde l’a été entre le ministre sénégalais des Finances, Cheikh Diba, et le PDG de Dubaï Port World, Ben Ahmed Sulayem, sous la supervision de M. Sonko.



Selon Waly Diouf Bodian, le port de Ndayane constitue « le plus grand projet économique en cours au Sénégal », avec un investissement estimé à plus de 700 milliards de FCFA et une mise en service prévue en 2028. Déjà, 40 % des travaux de dragage sont réalisés.



Alassane Diop a souligné que ce projet permettra au Sénégal de mieux rivaliser avec les ports d’Abidjan et de Lomé, qui dominent actuellement le trafic portuaire ouest-africain.



La délégation sénégalaise compte plusieurs ministres, dont Birame Souleye Diop (Énergie, Pétrole et Mines), Abdourahmane Sarr (Économie, Plan et Coopération) et Alioune Sall (Communication, Télécommunications et Numérique).



Cette visite de six jours aux Émirats arabes unis, réputés pour leur stabilité politique et leur rôle de hub économique entre l’Orient et l’Occident, confirme l’importance stratégique du partenariat entre Dakar et Dubaï dans le secteur maritime.

