Port de Ndayane : Retour au calme après la grève — Les paiements en cours, mais les négociations se poursuivent

Selon les dernières informations, les paiements sont désormais en cours, et une bonne partie des travailleurs ont déjà perçu leurs salaires. Ce geste a permis de calmer les tensions et de favoriser une reprise progressive du travail sur le site.



Cependant, tout n’est pas encore réglé. Les discussions se poursuivent entre les représentants des ouvriers, le sous-traitant chargé du recrutement, et l’Inspection régionale du travail et de la sécurité sociale de Thiès.

Les négociations portent sur plusieurs points essentiels :



la régularisation des contrats , actuellement gérés par le sous-traitant RMO ;

la revalorisation des salaires et des primes de transport ;

l’ amélioration des conditions de sécurité et du bien-être sur le site ;

et plus récemment, la qualité de l’eau fournie aux ouvriers, jugée insuffisante pour des travailleurs exposés à de fortes chaleurs.

Les employés dénoncent une mauvaise qualité de l’eau potable mise à leur disposition, qu’ils estiment inadaptée aux conditions de travail exigeantes du chantier. Ils demandent un approvisionnement plus sûr et conforme aux normes d’hygiène.



Les ouvriers rappellent également que le recours à un sous-traitant crée une inégalité de traitement avec les travailleurs étrangers, recrutés directement par Dakar Dragages Construction (DDC), l’entreprise principale.



En attendant un accord global sur l’ensemble de leurs revendications, les activités ont repris progressivement. Les autorités locales et l’entreprise espèrent que ce retour au calme permettra de rattraper le retard enregistré dans l’exécution du chantier.

