Police-Gendarmerie : démonstration de force dans la banlieue de Dakar

Les forces de défense et de sécurité, composées d’éléments de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale, ont été massivement déployées sur le terrain. Des zones réputées sensibles, notamment Pikine et Guédiawaye, ont fait l’objet d’une attention particulière, avec des contrôles renforcés et des patrouilles visibles sur plusieurs axes stratégiques.



Selon des sources sécuritaires, l’opération avait pour objectif principal de prévenir les actes d’incivisme, dissuader les troubles à l’ordre public et rassurer les populations, confrontées ces derniers mois à une recrudescence de certains faits d’insécurité. Des points névralgiques identifiés comme des foyers potentiels de tension ont ainsi été ciblés.



Les autorités ont indiqué que cette présence accrue des forces de sécurité ne sera pas ponctuelle, mais appelée à se poursuivre et à s’intensifier dans les prochains jours. Le ministre de l’Intérieur a, dans ce cadre, insisté sur la nécessité de généraliser les amendes forfaitaires pour lutter efficacement contre les infractions routières, estimant que la « taxation de l’indiscipline » constitue un levier essentiel pour responsabiliser les usagers de la route.



Par ailleurs, des instructions fermes ont été données aux forces de l’ordre pour endiguer les mouvements de foules violents, souvent observés lors de certains rassemblements ou événements, et qui mettent en danger la sécurité des citoyens. Ce phénomène est désormais considéré comme une priorité sécuritaire par les autorités.



Cette opération s’inscrit dans une stratégie globale visant à rétablir l’autorité de l’État, renforcer la prévention et garantir un climat de sécurité dans la banlieue dakaroise.

