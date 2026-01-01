Menu
L'Actualité au Sénégal

Première vague de véhicules pour les députés sénégalais : la répartition dévoilée


Rédigé le Lundi 5 Janvier 2026 à 12:15 | Lu 46 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La distribution du premier lot de véhicules destinés aux 165 députés de l’Assemblée nationale a débuté. Selon L’Observateur, soixante-seize (76) Toyota Land Cruiser Prado 4x4 ont déjà été attribuées à certains parlementaires.


Pour cette première répartition :

  • cinq (5) voitures ont été attribuées aux députés en situation de handicap ;

  • sept (7) au groupe d’opposition Takku Wallu ;

  • sept (7) aux députés non-inscrits ;

  • cinquante-six (56) aux députés du Pastef (majorité).

La dernière voiture a été remise au président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye.

« Les véhicules sont actuellement stationnés à Batrain, à Dakar. Certains seront livrés dès demain à leurs propriétaires, tandis que le reste du lot devrait arriver la semaine prochaine », précise le quotidien.

Un député dénonce un manque de transparence

L’information sur la remise de ce premier lot a relancé le débat sur l’acquisition de véhicules pour les 165 députés de la 15e législature. Le député et président du parti République des Valeurs (RV, opposition), Thierno Alassane Sall, a dénoncé un « manque de transparence » dans ce processus. Il avait déjà critiqué le coût des véhicules, évalué à 54 millions de FCFA l’unité, soulignant que « la situation actuelle ne prédispose pas à utiliser de l’argent de la dette pour financer des véhicules ».



Lat Soukabé Fall

