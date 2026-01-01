Première vague de véhicules pour les députés sénégalais : la répartition dévoilée

Pour cette première répartition :



cinq (5) voitures ont été attribuées aux députés en situation de handicap ;

sept (7) au groupe d’opposition Takku Wallu ;

sept (7) aux députés non-inscrits ;

cinquante-six (56) aux députés du Pastef (majorité).

La dernière voiture a été remise au président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye.



« Les véhicules sont actuellement stationnés à Batrain, à Dakar. Certains seront livrés dès demain à leurs propriétaires, tandis que le reste du lot devrait arriver la semaine prochaine », précise le quotidien.



Un député dénonce un manque de transparence



L’information sur la remise de ce premier lot a relancé le débat sur l’acquisition de véhicules pour les 165 députés de la 15e législature. Le député et président du parti République des Valeurs (RV, opposition), Thierno Alassane Sall, a dénoncé un « manque de transparence » dans ce processus. Il avait déjà critiqué le coût des véhicules, évalué à 54 millions de FCFA l’unité, soulignant que « la situation actuelle ne prédispose pas à utiliser de l’argent de la dette pour financer des véhicules ».

