Commercialisation de l’arachide : le PM Sonko mobilise des milliards pour la Sonacos


Rédigé le Lundi 5 Janvier 2026 à 12:17 | Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le Premier ministre, Ousmane Sonko, effectue actuellement une tournée dans le bassin arachidier pour suivre la campagne de commercialisation de l’arachide. Face à des producteurs inquiets, qui rencontrent des difficultés pour écouler leur production, le chef du gouvernement a tenu à faire des annonces concrètes.


« Nous avons besoin de 106 milliards pour que la Sonacos puisse acheter 250 000 tonnes d’arachide. J’ai donné instruction à la Sonacos d’en acquérir 450 000 tonnes, au lieu des 250 000 initialement prévues. Malgré les difficultés constatées sur le terrain, nous mobiliserons entre 50 et 75 milliards pour soutenir la Sonacos afin qu’elle puisse acheter la production et les semences », a déclaré Ousmane Sonko.

Conscient que les solutions ne peuvent être immédiates, le Premier ministre a invité les agriculteurs à la patience : « Certaines difficultés proviennent de défaillances dans nos services. Mais dans les prochains jours, vous constaterez les mesures mises en place pour garantir l’achat rapide de la production d’arachide », a-t-il assuré.

Ousmane Sonko a également annoncé le lancement de nouveaux programmes en collaboration avec les agriculteurs, visant à renforcer le secteur arachidier et à faciliter la commercialisation des récoltes.



