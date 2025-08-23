Point E : Arrestation d’un suspect pour vol avec violence à moto

Menu
Un individu a été arrêté à Point E pour un vol avec violence commis à moto. La victime avait été agressée et blessée, tandis que l’enquête continue pour retrouver son complice.


Le 22 août 2025, le Commissariat d’arrondissement du Point E a arrêté un homme soupçonné de vol avec violence en réunion, impliquant l’usage d’une moto et d’une arme blanche.

La victime avait été agressée vers 3h40 du matin près de la boutique Bonjour, entre Soumbédioune et Magic Land. Deux hommes à moto l’avaient attaquée, lui dérobant son téléphone, 1 200 euros et plusieurs billets en francs CFA, tout en lui causant une blessure à la jambe.

Grâce à la description donnée, les enquêteurs ont rapidement identifié un suspect déjà connu pour des faits similaires sur la corniche. Avec l’appui de la Brigade de Recherches de la Médina, l’homme a été appréhendé dans la nuit du 21 au 22 août dans son quartier de la Gueule Tapée, un couteau à la ceinture.

L’enquête se poursuit afin de localiser le second individu impliqué dans cette attaque.




