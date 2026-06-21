Podor : une femme retrouvée sans vie dans un bras du fleuve Doué

Rédigé le Lundi 22 Juin 2026 à 09:20 | Lu 27 fois Rédigé par Rédaction

Une femme d'une trentaine d'années a été retrouvée morte dans un bras du fleuve Doué, à Lidoubé, dans le département de Podor. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame.