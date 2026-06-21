Podor : une femme retrouvée sans vie dans un bras du fleuve Doué

Une femme âgée d’une trentaine d’années a été retrouvée sans vie dimanche aux environs de 17 heures dans un bras du fleuve Doué, à Lidoubé, un village situé dans la commune de Gamadji Saré, dans le département de Podor.
Selon des témoins, la victime effectuait des travaux de lessive au bord du fleuve lorsqu’elle aurait été victime d’une crise d’épilepsie. Elle serait alors tombée dans l’eau, ce qui aurait conduit au drame.
Alertés, les sapeurs-pompiers de Podor sont intervenus pour récupérer le corps. La dépouille a ensuite été transportée au centre hospitalier régional de Ndioum.
Une enquête a été ouverte afin d’établir les circonstances exactes de ce décès.
Selon des témoins, la victime effectuait des travaux de lessive au bord du fleuve lorsqu’elle aurait été victime d’une crise d’épilepsie. Elle serait alors tombée dans l’eau, ce qui aurait conduit au drame.
Alertés, les sapeurs-pompiers de Podor sont intervenus pour récupérer le corps. La dépouille a ensuite été transportée au centre hospitalier régional de Ndioum.
Une enquête a été ouverte afin d’établir les circonstances exactes de ce décès.