

Le niveau du fleuve Sénégal poursuit sa progression à Podor, où la situation fait l’objet d’une surveillance attentive durant cette période d’hivernage.

Les mesures effectuées le mercredi 5 août 2026 à 8 heures à la station de Podor, au Quai El Hadj Boubou Sall, indiquent une hauteur de 3,41 mètres. La veille, le niveau était de 3,38 mètres, ce qui représente une hausse de 3 centimètres en 24 heures.

À la même période en 2025, le fleuve se situait à 3,36 mètres. Le niveau observé cette année est donc légèrement supérieur à celui enregistré l’année précédente.

La cote d’alerte étant fixée à 5 mètres, le seuil n’est pas encore atteint. Les autorités demandent néanmoins aux populations installées à proximité du fleuve de rester particulièrement prudentes, notamment en surveillant les enfants et le bétail aux abords de l’eau.

Les usagers sont également invités à mettre à l’abri ou sécuriser les équipements présents sur les berges, notamment les pirogues, moteurs de pêche, groupes motopompes et infrastructures flottantes, afin de limiter les risques de dégâts en cas de poursuite de la montée des eaux.

Les services compétents poursuivent le suivi de l’évolution du fleuve et appellent les populations à respecter les mesures de prévention durant toute la période hivernale.