Podor : 70 animaux périssent et des écoles endommagées après de fortes pluies


À Ouro Alseyni et Tatki, dans le département de Podor, des pluies diluviennes ont causé la mort de 70 animaux et endommagé plusieurs salles de classe.


De violentes pluies survenues dans la nuit de mercredi à jeudi ont causé de lourds dégâts à Ouro Alseyni et Tatki, deux villages de la commune de Fanaye, dans le département de Podor (nord).

Selon des habitants, les inondations ont entraîné la mort de 70 animaux domestiques et emporté une partie du bétail. Une évaluation complète des pertes est en cours.

À Tatki, plusieurs salles de classe ont vu leur toiture endommagée par les précipitations, et le mur de clôture d’une école s’est effondré, ont rapporté des témoins sur place.

