L'Actualité au Sénégal

Rédigé le Lundi 17 Novembre 2025 à 07:08 | Lu 30 fois


Pirogue abandonnée à Mermoz : la DNLT sécurise une embarcation et du matériel sur la plage

 

Une embarcation en route vers l’Espagne a été retrouvée échouée près de la plage de Mermoz, à proximité de l’ambassade du Soudan. Les personnes qui se trouvaient à bord ont rapidement pris la fuite après avoir aperçu, de loin, un agent du GMI affecté à la surveillance de l’ambassade, laissant derrière eux la pirogue ainsi que divers équipements.

Alertés, des éléments de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) se sont rendus sur place. Ils ont constaté que la pirogue était partiellement renversée, avec à l’intérieur plusieurs denrées alimentaires, des sachets d’eau et des contenants d’essence. Une grande quantité de bidons de 20 litres, rejetés par la mer, avait également été rassemblée sur la plage.

Selon l’agent du GMI présent sur les lieux, ce sont des gardiens des chantiers voisins qui l’ont prévenu. Il affirme avoir aperçu un groupe d’environ une centaine de personnes se disperser rapidement, sans qu’il puisse intervenir, se trouvant seul et à environ 200 mètres. Il indique aussi avoir entendu des rumeurs suggérant que ces individus seraient partis de Yenn.

La DNLT a ensuite procédé à la sécurisation de la pirogue et du matériel retrouvé.

dakaractu




