Incident électrique à Mboro : un habitant retrouvé sans vie dans le quartier Diamaguène


Rédigé le Lundi 17 Novembre 2025 à 06:59


Un jeune homme a été retrouvé sans vie à Diamaguène, Mboro, après un incident électrique survenu lors de la réparation d’une pompe à eau. Une enquête est en cours pour éclaircir les circonstances.


Un jeune homme a été retrouvé sans vie dimanche dans le quartier Diamaguène, situé dans la commune de Mboro, selon des informations recueillies auprès de sources sécuritaires.

D’après plusieurs témoignages concordants, l’incident serait lié à un contact électrique. Un membre de sa famille explique que les faits se seraient produits vers 10 heures, alors que le jeune homme tentait de remettre en état une pompe à eau installée dans une maison du quartier.

Selon ce proche, il cherchait simplement à aider lorsqu’une décharge électrique l’a touché pendant la manipulation de l’appareil.

Les sapeurs-pompiers de Tivaouane, accompagnés d’éléments de la brigade de gendarmerie de Mboro, se sont rapidement rendus sur place après l’alerte. Une fois les premières constatations effectuées, la dépouille a été transportée à l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane pour les formalités nécessaires et une éventuelle autopsie.

La gendarmerie a ouvert une enquête afin de déterminer avec précision les circonstances de cet incident.




