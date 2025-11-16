Incident électrique à Mboro : un habitant retrouvé sans vie dans le quartier Diamaguène





Un jeune homme a été retrouvé sans vie dimanche dans le quartier Diamaguène, situé dans la commune de Mboro, selon des informations recueillies auprès de sources sécuritaires.



D’après plusieurs témoignages concordants, l’incident serait lié à un contact électrique. Un membre de sa famille explique que les faits se seraient produits vers 10 heures, alors que le jeune homme tentait de remettre en état une pompe à eau installée dans une maison du quartier.



Selon ce proche, il cherchait simplement à aider lorsqu’une décharge électrique l’a touché pendant la manipulation de l’appareil.



Les sapeurs-pompiers de Tivaouane, accompagnés d’éléments de la brigade de gendarmerie de Mboro, se sont rapidement rendus sur place après l’alerte. Une fois les premières constatations effectuées, la dépouille a été transportée à l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane pour les formalités nécessaires et une éventuelle autopsie.



La gendarmerie a ouvert une enquête afin de déterminer avec précision les circonstances de cet incident.

