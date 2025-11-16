Dakar : vaste opération nocturne de sécurisation au Point E avec plus de 300 interpellations





Dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 novembre 2025, une opération de sécurisation d’envergure a été menée entre 20 h et 06 h sous la coordination du commissariat du Point E, à Dakar.



Au total, 433 agents, dont 157 issus du GMI, accompagnés de 40 véhicules, ont été mobilisés. Cette action a conduit à l’interpellation de 311 personnes.



Parmi elles, 235 ont été arrêtées pour vérification d’identité, 35 pour état d’ébriété manifeste et plusieurs autres pour des faits liés à la détention, l’usage ou la circulation de produits interdits.

Ces interventions incluent notamment :



08 personnes pour usage collectif de substances prohibées,

09 pour offre ou mise à disposition de produits interdits,

01 pour possession et diffusion d’un produit appelé Kush,

02 pour usage ou détention individuelle de substances prohibées,

03 pour possession et circulation d’autres produits illicites,

01 pour détention de comprimés classés comme substances interdites.

D’autres interpellations ont aussi été réalisées : 14 pour nécessité d’enquête, une personne pour vol aggravé, une autre pour absence d’inscription aux fichiers sanitaires, et une dernière pour conduite en état d’ébriété.



En parallèle, les équipes ont saisi 479 pièces pour diverses infractions au code de la route, immobilisé 19 véhicules et mis en fourrière 58 motos.

