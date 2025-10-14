Menu
Pikine Technopole – Coup de filet de l’OCRTIS : 25 kg de haschisch saisis, trois trafiquants arrêtés


Rédigé le Mardi 14 Octobre 2025 à 11:37 | Lu 51 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La Division opérationnelle de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS) a mené, le 13 octobre 2025, une opération d’envergure à Pikine Technopole, aboutissant à la saisie de 25 kilogrammes de haschisch et à l’arrestation de trois individus.


Selon nos informations, l’intervention fait suite à l’exploitation d’un renseignement anonyme ayant conduit les enquêteurs à un premier lot de 6 kilogrammes de haschisch, dissimulés dans deux chauffe-eau électriques contenant au total 60 plaquettes de 100 grammes chacune. L’exploitation de ces indices a permis aux agents de remonter la filière jusqu’au destinataire final, surpris alors qu’il venait récupérer les colis suspects dans un entrepôt situé à Yarakh.

Une fois les produits acheminés dans une maison à Pikine Technopole, les agents de l’OCRTIS sont passés à l’action. Le coup de filet s’est soldé par la saisie de 250 plaquettes supplémentaires, portant le total à 25 kilogrammes de haschisch pur.

La perquisition effectuée au domicile des suspects a permis de découvrir de nombreux éléments compromettants, notamment :

  • 4 passeports (bissau-guinéen, gambien, sénégalais et espagnol)

  • 2 copies de passeports afghans

  • 3 cartes d’identité (bissau-guinéenne et sénégalaise)

  • 2 chéquiers et 2 cartes bancaires

  • 5 téléphones portables

  • 2 véhicules (une Alfa Romeo et une Renault Scénic)

  • 8 pots de lait suspectés de contenir des produits illicites

Les trois individus ont été placés en garde à vue. L’enquête, confiée à la Division opérationnelle de l’OCRTIS, se poursuit pour identifier les complices et démanteler le réseau transnational derrière cette importation de drogue dure.


Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

