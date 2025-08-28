Pikine-Est : trafic de chanvre indien et élevage insolite démantelés par la police

Dans la nuit de samedi à dimanche, le quartier Wakhinane, à Pikine-Est, a été le théâtre d’une arrestation spectaculaire impliquant un trafic de chanvre indien et des activités d’élevage pour le moins inhabituelles, révélant des méthodes originales de blanchiment d’argent liées à la drogue dans la banlieue dakaroise.



Grâce à un renseignement précis, les policiers du commissariat de Thiaroye avaient pris position discrètement. Aux alentours de 3 heures du matin, ils ont surpris un fournisseur en train de livrer plusieurs sacs de chanvre indien à un groupe de quatre individus. Lors de l’intervention, 29 kilogrammes de drogue ont été saisis, et les trafiquants n’ont opposé aucune résistance.



La perquisition a réservé une surprise aux enquêteurs : dans la cour de la maison, un enclos abritait 15 moutons, tandis qu’un poulailler contenait 26 volailles. Les forces de l’ordre suspectent que ces activités d’élevage et d’aviculture servaient à blanchir l’argent provenant du trafic de drogue.



Lors des interrogatoires, le principal suspect a reconnu que les revenus du trafic étaient réinvestis dans ces activités agricoles, se présentant comme leur gérant. Les policiers ont également saisi plus d’un million de francs CFA en liquide ainsi qu’une moto utilisée pour la livraison de la drogue dans différents quartiers. La marchandise provenait de Casamance, une région connue pour sa production de chanvre indien.



Quatre personnes ont été arrêtées lors de cette opération et seront présentées au parquet de Pikine pour trafic de drogue et blanchiment d’argent.



dakaractu

