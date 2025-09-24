Pikine : Deux ans de prison pour coups et blessures sur sa mère

Son aîné, M. Barry, présent sur les lieux, est intervenu pour défendre son petit frère, en lui conseillant de ne plus écouter ses parents. Une dispute éclate alors avec leur sœur, qui tente de raisonner l’aîné. Mais M. Barry, dans un accès de colère, l’insulte, provoquant l’intervention de sa mère.



Selon le témoignage de la victime devant le tribunal de flagrants délits de Pikine-Guédiawaye, « il s’est retourné contre moi, les yeux injectés de colère, et m’a frappée avec une barre de fer au bras droit ».



Lorsque le père, T. Barry, chauffeur de profession, est intervenu pour maîtriser son fils, ce dernier l’a repoussé avant de se diriger vers la cuisine. Là, il a saisi une machette en criant qu’il allait tuer sa mère. Les voisins ont finalement pu le maîtriser.



Devant le tribunal, M. Barry a nié les faits tout en reconnaissant être en possession de la machette. Il a été condamné à deux ans de prison ferme pour coups et blessures volontaires à ascendant, détention d’armes sans autorisation et menace de mort.

