L'Actualité au Sénégal

Drame à Samakoung : une mère de quatre enfants tuée sous les coups de son mari


Rédigé le Lundi 13 Octobre 2025 à 19:20 | Lu 35 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le village de Samakoung est en deuil après le décès tragique de Yafaye Mandiang, mère de quatre enfants et seconde épouse de B. Sonko, des suites d’une violente dispute conjugale.
Les faits remontent au 9 octobre 2025, lorsqu’une altercation familiale aurait dégénéré en un passage à tabac. Grièvement blessée, la victime a été évacuée vers le Centre hospitalier régional de Ziguinchor, où elle est décédée quelques jours plus tard aux urgences.


Des habitants indiquent que les violences conjugales dans ce ménage ne sont pas une nouveauté. Il y a environ cinq mois, une précédente altercation avait déjà nécessité une intervention et des tensions persistantes avaient été signalées.
Selon les témoignages, Yafaye avait alors cherché à quitter le foyer, mais elle était rentrée suite aux pressions familiales.

 

Après le drame, B. Sonko, suspect principal, a pris la fuite. Les autorités sénégalaises, en particulier la gendarmerie de la région, l’accusent de s’être réfugié en Gambie, de l’autre côté de la frontière.
Des recherches sont en cours pour localiser et interpeller le présumé meurtrier.

 

La communauté locale est sous le choc : c’est une femme, mère, qui disparaît brusquement, laissant quatre enfants orphelins. Plusieurs voix s’élèvent pour réclamer plus de protection juridique, des mécanismes d’alerte et de prise en charge des victimes, surtout en zones rurales.



Lat Soukabé Fall

