Phosphates : Ousmane Sonko annonce une restructuration de la filière et la reprise des actifs des Industries chimiques du Sénégal

La renégociation des contrats dans les secteurs stratégiques se poursuit au Sénégal. Lors d’un point de presse, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé plusieurs mesures concernant la situation des Industries chimiques du Sénégal (ICS), avec l’objectif de réorganiser en profondeur la filière du phosphate.

Selon le chef du gouvernement, les analyses réalisées par le comité chargé de la renégociation des contrats, en collaboration avec l’Inspection générale d’État, ont mis en évidence des irrégularités importantes dans la gestion et l’exploitation de cette activité. Ces investigations indiqueraient un manque à gagner estimé à environ 1 075 milliards de francs CFA pour l’État sénégalais dans le cadre des conventions liant les autorités à l’entreprise.

D’après les explications fournies, cette situation serait liée notamment à des avantages jugés excessifs accordés à l’entreprise, à certaines exonérations fiscales considérées comme irrégulières, à des redevances non versées ainsi qu’à des abandons de créances et diverses opérations financières ayant entraîné la perte temporaire de la participation de l’État dans l’entreprise.

Le Premier ministre a également annoncé le gel des comptes de la société afin de contraindre ses dirigeants à honorer leurs obligations financières. Cette mesure vise notamment à faciliter le recouvrement de redevances estimées à près de 200 milliards de francs CFA.

Dans le même temps, Ousmane Sonko a indiqué que les concessions minières détenues par les partenaires indiens ne seront pas renouvelées. L’État sénégalais prévoit de reprendre l’ensemble des actifs de l’entreprise dans le cadre de la révision en cours des contrats dans les secteurs minier et énergétique.

Au-delà de ces décisions, le gouvernement souhaite mettre en place une nouvelle stratégie pour la valorisation du phosphate. L’orientation retenue vise à réduire l’exportation de matières premières et à encourager leur transformation sur place.

Dans cette optique, les autorités envisagent le développement d’une industrie nationale dédiée à la production d’engrais. Cette politique devrait permettre de mieux exploiter les ressources phosphatières du pays tout en soutenant la production agricole.

Le Sénégal ambitionne également de renforcer son positionnement dans la sous-région en devenant un centre de production et d’exportation d’engrais vers l’Afrique de l’Ouest, où la demande en fertilisants demeure importante.

Ces annonces s’inscrivent dans la stratégie globale du gouvernement visant à revoir les conventions dans les secteurs minier et énergétique afin de renforcer la souveraineté économique du pays et d’améliorer la valorisation de ses ressources naturelles.