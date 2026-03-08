Audit du patrimoine de l’État : la SOGEPA met en lumière des irrégularités dans plusieurs contrats

Le Directeur général de la Société de Gestion et d’Exploitation du Patrimoine Bâti de l’État (SOGEPA), Elimane Pouye, a présenté les résultats d’un audit consacré à la gestion du patrimoine bâti de l’État. Cette évaluation a mis en évidence plusieurs anomalies, notamment dans des baux emphytéotiques conclus avec des particuliers pour la réhabilitation de biens publics.

Selon le responsable, l’État dispose d’un patrimoine immobilier important dont l’état de dégradation limite parfois l’exploitation optimale. Dans certains partenariats établis avec des acteurs privés, il était prévu que l’État bénéficie d’environ un tiers de la valeur des infrastructures réhabilitées. Toutefois, l’audit a révélé que plusieurs contrats ne prévoyaient aucune contrepartie réelle pour les pouvoirs publics.

D’après Elimane Pouye, parmi les 19 contrats examinés, plusieurs prévoyaient la mise à disposition de biens incluant terrains et constructions sans avantage concret pour l’État.

À la suite de ces constats, huit contrats ont été renégociés avec l’accord des parties concernées. Cette révision a permis de garantir à l’État des contreparties estimées à près de 25 milliards de francs CFA. Deux autres projets sont actuellement en phase finale de négociation.

Parallèlement, la Société de Gestion et d’Exploitation du Patrimoine Bâti de l’État a récupéré une vingtaine d’immeubles attribués dans des conditions jugées peu transparentes. L’ensemble de ces biens, comprenant terrains et bâtiments, est évalué à plus de 50 milliards de francs CFA. Selon le directeur général, ces infrastructures avaient été confiées à des bénéficiaires ne disposant pas des capacités nécessaires pour les exploiter correctement.

La réforme engagée prévoit également la renégociation de certains contrats de location afin de réduire les dépenses de l’État. Chaque année, près de 16 milliards de francs CFA sont consacrés à la location de bâtiments pour les services administratifs et le logement de certains agents.

Cet audit s’inscrit dans une démarche visant à améliorer la transparence et la gestion des actifs publics, avec pour objectif d’optimiser les ressources financières de l’État tout en préservant son patrimoine immobilier.