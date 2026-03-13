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L'Actualité au Sénégal

Pêche illicite : importantes saisies et renforcement des contrôles au Sénégal


Rédigé le Samedi 21 Mars 2026 à 05:39 | Lu 38 fois Rédigé par


Les autorités sénégalaises intensifient la lutte contre la pêche illicite avec des saisies importantes et des opérations de démantèlement de réseaux.


Pêche illicite : importantes saisies et renforcement des contrôles au Sénégal

 

Le ministère des Pêches et de l’Économie maritime a récemment mené plusieurs opérations de contrôle ayant permis d’enregistrer des résultats notables dans la lutte contre les pratiques illégales dans le secteur.
À Dakar, le 18 mars, les services concernés ont saisi plus de 2 500 sacs de produits transformés provenant de juvéniles, en plus de détruire 60 caisses de produits frais.
Quelques semaines auparavant, à Joal-Fadiouth, des charrettes transportant illégalement des sardinelles juvéniles ont été interceptées, ce qui a permis de démanteler un réseau organisé impliqué dans ces activités.
Ces interventions illustrent la persistance de pratiques contraires à la réglementation. Les autorités rappellent que la capture de juvéniles représente une menace sérieuse pour la reproduction des espèces, l’équilibre des écosystèmes marins et la durabilité du secteur halieutique.
La ministre Fatou Diouf a réaffirmé la volonté de son département de renforcer les contrôles et d’appliquer strictement les dispositions en vigueur.
Elle a également annoncé la poursuite des missions de terrain ainsi que des actions de sensibilisation destinées aux acteurs du secteur.
Dans cette dynamique, les autorités appellent les professionnels à respecter les règles afin de préserver les ressources marines et assurer la pérennité du patrimoine halieutique national.



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