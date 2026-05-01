Parcelles Assainies : une mère de famille condamnée pour le vol d’un bazin de luxe

Selon les éléments présentés à l’audience, la prévenue aurait été interpellée après la disparition du tissu dans un contexte encore en cours d’éclaircissement. Devant le tribunal, elle a reconnu les faits tout en invoquant des difficultés financières importantes.



Elle aurait expliqué avoir agi sous la pression des besoins quotidiens et de la précarité, une situation qui, selon elle, ne lui laissait que peu de marge de manœuvre.



Mais pour la juridiction, ces arguments n’ont pas permis d’écarter la responsabilité pénale.

Après examen du dossier, le tribunal a estimé que les éléments constitutifs du vol étaient réunis. La prévenue a ainsi été condamnée à une peine de 10 jours d’emprisonnement ferme.



Une décision qui, si elle reste relativement légère en termes de durée, rappelle la rigueur de la loi en matière de vol, indépendamment du contexte social de l’auteur.

Ce jugement, bien que relativement court en durée, soulève de nombreuses interrogations sur la frontière entre délit, survie économique et pression sociale.