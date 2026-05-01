Drame amoureux à Grand-Yoff : une vengeance qui finit dans les flammes





Le feu a rapidement ravagé le studio, causant d’importants dégâts matériels. Heureusement, aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée, mais les occupants du voisinage ont été fortement choqués par la violence de la scène.



Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour maîtriser les flammes et éviter leur propagation aux habitations voisines.





Alertées, les forces de l’ordre ont procédé à l’interpellation de la présumée auteure peu de temps après les faits. Elle est actuellement en garde à vue pour les besoins de l’enquête.



Une procédure judiciaire est en cours afin de déterminer les circonstances exactes de cet acte.

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’acte serait motivé par la jalousie et un profond ressentiment après la séparation du couple.