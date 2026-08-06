Les faits se sont produits le 7 août dernier à l’Unité 03 des Parcelles Assainies. Selon les informations rapportées, une dispute aurait éclaté entre la jeune aide-ménagère et une autre adolescente. La situation aurait ensuite dégénéré, avec de graves conséquences pour la victime.





De graves brûlures

La jeune fille, identifiée sous les initiales F. Sarr et originaire de la région de Kolda, aurait été fortement touchée par les brûlures. Plusieurs parties de son corps, notamment le dos et les épaules, auraient été atteintes.





Alertés après les faits, des voisins sont intervenus pour porter secours à l’adolescente. Elle a dans un premier temps été conduite dans un poste de santé pour recevoir les premiers soins.





Mais face à la gravité de ses blessures, son état a nécessité une évacuation. Les sapeurs-pompiers l’ont ainsi transportée vers l’Hôpital Principal de Dakar, où elle a été prise en charge.





Une adolescente interpellée

Dans le cadre de l’enquête ouverte pour déterminer les circonstances exactes des faits, une autre adolescente, âgée de 16 ans et identifiée sous les initiales A. Coly, a été interpellée par les services de police.





Élève en classe de Seconde et domiciliée dans le même secteur, elle serait impliquée dans l’altercation ayant précédé les blessures de l’aide-ménagère.





Les enquêteurs cherchent désormais à établir avec précision le déroulement de la scène et les circonstances dans lesquelles l’adolescente a été brûlée.





L’enquête se poursuit

Cette affaire suscite l’émoi dans le quartier, d’autant plus que les deux principales protagonistes sont des adolescentes. Les circonstances exactes de l’incident devront toutefois être établies par l’enquête et, le cas échéant, par la justice.



Les investigations se poursuivent afin de déterminer les responsabilités dans cette affaire et de faire toute la lumière sur les circonstances ayant conduit aux graves blessures de la jeune aide-ménagère.

