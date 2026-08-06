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Arnaque par SMS : la Police nationale appelle les automobilistes à la vigilance


Rédigé le Dimanche 9 Août 2026 à 10:40 | Lu 191 fois Rédigé par


La Police nationale alerte les automobilistes sur une arnaque par SMS utilisant de faux avis d’amende et des liens frauduleux pour voler leurs données.


Arnaque par SMS : la Police nationale appelle les automobilistes à la vigilance
La Police nationale met en garde les automobilistes contre une campagne d’escroquerie menée par SMS. L’alerte, rendue publique samedi, concerne des messages frauduleux envoyés à des conducteurs en se faisant passer pour des notifications officielles de la Police de la circulation.
D’après le communiqué de la Police nationale, les auteurs de cette fraude transmettent de faux avis d’amende forfaitaire aux automobilistes. Les destinataires sont ensuite invités à accéder à des liens présentés comme des plateformes officielles de paiement.
La Police précise que ces liens sont frauduleux et peuvent permettre aux escrocs de récupérer des informations personnelles et bancaires. Elle recommande donc aux personnes concernées de ne cliquer sur aucun lien suspect et de ne donner aucune suite à ces messages.
Une enquête est actuellement menée afin d’identifier et d’interpeller les personnes à l’origine de cette campagne d’arnaque.



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