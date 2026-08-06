Le petit Pape Yakham Faye a fait une chute mortelle dans une fosse septique située derrière les toilettes du domicile familial.





D’après les informations recueillies auprès de la famille, l’enfant était parti rejoindre son oncle alors que celui-ci effectuait des travaux sur la fosse. Après son départ, l’ouverture n’aurait pas été refermée.





Quelques instants plus tard, le garçonnet serait retourné sur les lieux et aurait tenté de plonger un seau dans la fosse. Il a alors fait une chute.





Alertée par l’absence prolongée de l’enfant, la famille a entrepris des recherches. Plusieurs heures plus tard, un membre de la famille aurait remarqué un morceau de pain flottant à la surface de la fosse.



Les riverains ont extrait le corps sans vie avant l’arrivée des gendarmes et des sapeurs-pompiers. La dépouille a été déposée à la morgue de l’hôpital Grand Mbour pour les besoins de l’autopsie.

