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Ndiaganiao : un enfant de 3 ans meurt noyé dans une fosse septique


Rédigé le Dimanche 9 Août 2026 à 19:01 | Lu 82 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le quartier Both Escale, dans la commune de Ndiaganiao, est plongé dans la consternation après la mort tragique d’un enfant âgé de trois ans.


Ndiaganiao : un enfant de 3 ans meurt noyé dans une fosse septique

Le petit Pape Yakham Faye a fait une chute mortelle dans une fosse septique située derrière les toilettes du domicile familial.
 

D’après les informations recueillies auprès de la famille, l’enfant était parti rejoindre son oncle alors que celui-ci effectuait des travaux sur la fosse. Après son départ, l’ouverture n’aurait pas été refermée.
 

Quelques instants plus tard, le garçonnet serait retourné sur les lieux et aurait tenté de plonger un seau dans la fosse. Il a alors fait une chute.
 

Alertée par l’absence prolongée de l’enfant, la famille a entrepris des recherches. Plusieurs heures plus tard, un membre de la famille aurait remarqué un morceau de pain flottant à la surface de la fosse.
 
Les riverains ont extrait le corps sans vie avant l’arrivée des gendarmes et des sapeurs-pompiers. La dépouille a été déposée à la morgue de l’hôpital Grand Mbour pour les besoins de l’autopsie.



Lat Soukabé Fall

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