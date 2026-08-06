Le drame s’est produit samedi matin 8 août 2026. M. S. Bâ, commerçant né en 1972 et domicilié au quartier Plateau, a été retrouvé mort dans son dépôt.





Selon les informations rapportées, c’est son frère qui a donné l’alerte. Venu chercher du pain pour la famille, il a trouvé la porte du dépôt fermée. Après plusieurs tentatives pour joindre le commerçant par téléphone, il a sollicité l’aide des voisins, qui ont à leur tour alerté la police.





Les sapeurs-pompiers ainsi que le médecin-chef adjoint du district sanitaire de Bignona se sont rendus sur les lieux pour procéder aux constatations.



Les circonstances de cette mort restent inconnues à ce stade. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes exactes du décès.

