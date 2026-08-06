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Bignona : un commerçant de 54 ans retrouvé mort dans son dépôt


Rédigé le Dimanche 9 Août 2026 à 19:03 | Lu 70 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La découverte du corps sans vie d’un commerçant de 54 ans a provoqué une vive émotion au quartier Château d’eau, à Bignona.


Bignona : un commerçant de 54 ans retrouvé mort dans son dépôt

Le drame s’est produit samedi matin 8 août 2026. M. S. Bâ, commerçant né en 1972 et domicilié au quartier Plateau, a été retrouvé mort dans son dépôt.
 

Selon les informations rapportées, c’est son frère qui a donné l’alerte. Venu chercher du pain pour la famille, il a trouvé la porte du dépôt fermée. Après plusieurs tentatives pour joindre le commerçant par téléphone, il a sollicité l’aide des voisins, qui ont à leur tour alerté la police.
 

Les sapeurs-pompiers ainsi que le médecin-chef adjoint du district sanitaire de Bignona se sont rendus sur les lieux pour procéder aux constatations.
 
Les circonstances de cette mort restent inconnues à ce stade. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes exactes du décès.



Lat Soukabé Fall

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