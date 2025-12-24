Parcelles Assainies : un chauffeur interpellé pour une opération illégale liée à une carcasse animale





Un chauffeur résidant à l’Unité 3 des Parcelles Assainies a été surpris par les éléments du commissariat de Golf-Sud alors qu’il manipulait une carcasse de mouton retrouvée sur la voie publique, d’après des informations relayées par Libération.



L’intervention des forces de l’ordre fait suite à un signalement anonyme. La Brigade de recherches s’est rendue au domicile du suspect, où elle l’a trouvé en train de préparer la carcasse, laquelle semblait destinée à être écoulée par la suite.



Entendu par les enquêteurs, l’homme a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il a ensuite été présenté au parquet pour des faits liés à une activité non autorisée et à un risque pour la santé publique, selon la même source.

