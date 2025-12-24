Menu
Parcelles Assainies : un chauffeur interpellé pour une opération illégale liée à une carcasse animale


Rédigé le Mercredi 24 Décembre 2025 à 09:33


Un chauffeur domicilié aux Parcelles Assainies a été interpellé par la police de Golf-Sud alors qu’il manipulait une carcasse animale récupérée dans la rue, selon des informations rapportées par Libération.


Un chauffeur résidant à l’Unité 3 des Parcelles Assainies a été surpris par les éléments du commissariat de Golf-Sud alors qu’il manipulait une carcasse de mouton retrouvée sur la voie publique, d’après des informations relayées par Libération.

L’intervention des forces de l’ordre fait suite à un signalement anonyme. La Brigade de recherches s’est rendue au domicile du suspect, où elle l’a trouvé en train de préparer la carcasse, laquelle semblait destinée à être écoulée par la suite.

Entendu par les enquêteurs, l’homme a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il a ensuite été présenté au parquet pour des faits liés à une activité non autorisée et à un risque pour la santé publique, selon la même source.



Actualité à Thiès

Assises nationales des Daara : Thiès relance le débat sur l’avenir de l’enseignement coranique

Lat Soukabé Fall - 23/12/2025 - 0 Commentaire
Assises nationales des Daara : Thiès relance le débat sur l’avenir de l’enseignement coranique
La ville de Thiès a abrité, ce 23 décembre, les Assises nationales des Daara, une rencontre d’envergure consacrée à la réforme et à la valorisation de l’enseignement coranique au Sénégal. L’événement...

Thiès : Deuxième édition du forum MOHEBS pour l’enseignement bilingue à l’école Cheikh Ibra Fall

Lat Soukabé Fall - 23/12/2025 - 0 Commentaire
Thiès : Deuxième édition du forum MOHEBS pour l’enseignement bilingue à l’école Cheikh Ibra Fall
L’école élémentaire Cheikh Ibra Fall de Thiès a organisé ce mardi la deuxième édition du forum communautaire MOHEBS (Modèle Harmonisé d’Enseignement Bilingue au Sénégal), qui concerne tous les...

Actualités

Popenguine : interception d’une pirogue transportant 123 candidats à l’émigration irrégulière

- 24/12/2025 - 0 Commentaire
Popenguine : interception d’une pirogue transportant 123 candidats à l’émigration irrégulière
Une opération menée par la Brigade territoriale de Popenguine a permis l’interpellation de 123 personnes à bord d’une pirogue en partance pour l’Europe, dans le cadre de la lutte contre l’émigration...

Nécrologie : Le monde de la culture à Thiès en deuil, Dialy Bou Niul nous a quittés

- 24/12/2025 - 0 Commentaire
Nécrologie : Le monde de la culture à Thiès en deuil, Dialy Bou Niul nous a quittés
C’est une triste nouvelle qui vient de frapper le monde culturel sénégalais et particulièrement la ville de Thiès. Nous venons d'apprendre ce 24 décembre 2025 le décès de Dialy Bou Niul à la suite...
