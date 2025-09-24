Parcelles Assainies : quatre individus arrêtés pour une vague d’agressions nocturnes à Cambérène





La police de l’Unité 15 des Parcelles Assainies a procédé, vendredi dernier, à l’arrestation de quatre suspects sur la plage de Cambérène. Ces individus sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vols avec violence de nuit avec usage d’arme blanche et de gaz neutralisant, ainsi que pour recel.



Cette opération fait suite à plusieurs plaintes reçues en septembre, signalant des agressions nocturnes sur la VDN 3 prolongée, notamment au niveau de la passerelle de l’Unité 15, ainsi que sur la plage de Cambérène. Au total, sept victimes ont rapporté avoir été attaquées par des groupes de deux à trois individus, souvent à des heures tardives.



Selon les premières investigations, les agresseurs agissaient de façon organisée : ils utilisaient du gaz neutralisant pour désorienter leurs victimes avant de les menacer avec des couteaux. Les cibles étaient principalement des personnes seules se trouvant à proximité de la plage, et leurs biens, notamment des téléphones portables, étaient systématiquement dérobés.



L’enquête, appuyée par les témoignages des victimes, a permis d’identifier trois membres du groupe, qui ont été interpellés et placés en garde à vue. Lors de leur audition, ils ont reconnu les faits.



Les investigations ont également révélé un réseau de recel. Les suspects vendaient les téléphones volés à un commerçant installé au marché du rond-point Case Bi, aux Parcelles Assainies. Ce dernier, déjà sous contrôle judiciaire avec un bracelet électronique, a été arrêté et a avoué avoir acquis à plusieurs reprises des téléphones issus de vols.



Les quatre mis en cause restent en garde à vue tandis que l’enquête se poursuit afin de déterminer l’ampleur de leur implication dans d’autres agressions et d’identifier d’éventuels complices.



Cette intervention illustre la vigilance renforcée des forces de sécurité face à la montée des violences urbaines, particulièrement dans les zones côtières fréquentées la nuit.

