Pape Thiaw reste confiant malgré la défaite du Sénégal face à la France

Le sélectionneur des Lions, Pape Thiaw, a exprimé sa déception après la défaite (3-1) concédée face à la France lors du premier match du Sénégal dans le groupe I de la Coupe du monde 2026. Malgré ce revers, il estime que son équipe conserve toutes ses chances de qualification.

À l’issue de la rencontre, le technicien sénégalais a expliqué nourrir quelques regrets. Selon lui, au vu du déroulement de la première période, le Sénégal aurait pu rejoindre les vestiaires avec l’avantage au score s’il avait fait preuve de davantage d’efficacité devant le but.

Les Lions ont réalisé une première mi-temps encourageante avant de céder après la pause en encaissant trois buts. Pour Pape Thiaw, certaines erreurs techniques de ses joueurs ont facilité la tâche de l’équipe de France, dont il a rappelé la qualité individuelle.

Le sélectionneur a estimé que son équipe ne pouvait pas se permettre ce type d’erreurs face à un adversaire de ce niveau.

Malgré cette entrée en compétition manquée, Pape Thiaw refuse de céder au découragement. Il a souligné qu’il reste encore deux rencontres à disputer et que le Sénégal peut toujours obtenir les six points en jeu.

Pour son deuxième match dans cette Coupe du monde, le Sénégal sera opposé à la Norvège lundi à 00h au MetLife Stadium.