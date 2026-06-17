Effondrement d’un immeuble à Pikine : le bilan passe à cinq morts

Au lendemain de l’effondrement d’un immeuble à Pikine, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, s’est rendu sur les lieux du drame.

Le bilan humain s’est alourdi avec le décès d’un homme d’une quarantaine d’années, portant le nombre de victimes à cinq morts.

À cette occasion, le ministre a apporté son soutien aux familles endeuillées et leur a présenté les condoléances du président de la République ainsi que celles de l’ensemble du gouvernement.

Mouhamadou Makhtar Cissé a également salué la réactivité et le professionnalisme des forces de sécurité mobilisées. Il a notamment rendu hommage aux sapeurs-pompiers, soulignant les moyens déployés pour secourir les victimes et mener les opérations de sauvetage.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes exactes de l’effondrement.

Le gouvernement a par ailleurs annoncé la mise en place de mesures d’accompagnement en faveur des familles touchées par ce drame.