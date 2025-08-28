Pape Matar Sarr : le cœur à Thiès, les pieds à Tottenham

Une remise symbolique en mairie

La cérémonie de remise s’est tenue à l’Hôtel de ville, en présence du maire Dr Babacar Diop. Ce dernier a tenu à saluer la générosité du footballeur :



« Pape Matar Sarr est plus qu’un joueur, c’est un véritable ambassadeur de Thiès et du Sénégal. Dans la victoire comme dans les moments difficiles, il pense toujours à sa communauté. »



Les denrées seront acheminées vers les quartiers les plus touchés, où des centaines de familles attendent encore un soutien face aux dégâts causés par les pluies.



La fondation, un outil d’impact social

Cette initiative entre dans le cadre des actions de la Fondation Pape Matar Sarr, créée pour canaliser l’engagement social du joueur. Active dans les domaines de l’éducation, du sport et de l’action humanitaire, la fondation multiplie les projets en faveur des jeunes et des familles vulnérables. Pour beaucoup d’observateurs, elle s’impose déjà comme un acteur incontournable dans la région de Thiès.



Entre football et engagement citoyen

Si la solidarité occupe une place importante dans la vie de Pape Matar Sarr, le terrain reste son premier défi. Interrogé sur son prochain match avec Tottenham, le champion d’Afrique s’est montré déterminé :



« Je le prépare comme il se doit. Le football reste ma passion et mon métier. Mais aider les miens fait aussi partie de qui je suis. »



Un modèle pour la jeunesse

À seulement 21 ans, Pape Matar Sarr incarne à la fois la réussite sportive et la fidélité à ses origines. En posant ce geste fort envers les sinistrés de Thiès, il envoie un message clair : la réussite n’a de valeur que lorsqu’elle se partage.



Pour les jeunes qui le suivent, il demeure un exemple vivant de persévérance, de discipline et de solidarité.

