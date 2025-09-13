Panique à Grand-Yoff : une fourgonnette chargée de gaz explose en pleine rue

Une série de fortes déflagrations a semé la panique ce vendredi matin dans le quartier des HLM Grand-Yoff, à Dakar. L’origine du sinistre : une fourgonnette transportant des bouteilles de gaz qui a soudainement pris feu alors que ses occupants s’y trouvaient encore.



D’après les premiers témoignages, le chauffeur aurait ouvert le capot du véhicule pour identifier une panne technique, déclenchant l’embrasement. Les flammes se sont aussitôt propagées, provoquant des explosions successives. L’une des bonbonnes a même été projetée hors du fourgon, sans toutefois faire de victime.



Les trois passagers ont pu s’extraire à temps, mais l’un d’eux a subi une brûlure légère à l’épaule. Le véhicule, lui, a été entièrement détruit par les flammes. Les sapeurs-pompiers, rapidement arrivés sur place, ont dû se replier face à la violence des détonations avant de recevoir des renforts. Ce n’est qu’après plus d’une heure d’efforts qu’ils ont réussi à maîtriser l’incendie, ne laissant derrière eux qu’une carcasse calcinée.



Le drame s’est produit devant le centre Aminata Mbaye, dédié à l’accueil d’enfants déficients mentaux, non loin du centre de santé dit « hôpital américain » et du service d’état civil de la mairie de Grand-Yoff. La proximité de ces lieux sensibles a renforcé l’angoisse des habitants, nombreux à avoir assisté aux explosions dans la peur et la stupeur.



