Pakour endeuillé : Mme Dado fauchée mortellement par un camion à l’entrée du village


Rédigé le Mardi 23 Décembre 2025 à 10:30 | Rédigé par Lat Soukabé Fall


Pakour, commune située à l’extrême-est du département de Vélingara, s’est réveillée ce jeudi dans la douleur et la consternation. Mme Dado, figure respectée de la localité, a tragiquement perdu la vie dans un accident aussi brutal qu’inattendu.


En quittant son domicile conjugal, sans se douter un seul instant du destin funeste qui l’attendait, la victime s’était engagée sur la piste latéritique qui longe le village. Le téléphone mobile collé à l’oreille, elle avançait tranquillement lorsqu’elle a été violemment percutée par l’arrière par l’un des pneus géants d’un camion gros porteur.

Selon plusieurs témoins, le véhicule, présent dans la zone pour le transport de fanes d’arachide, roulait pourtant à faible allure au moment du drame. Le choc n’en a pas moins été fatal. Sous les yeux impuissants de son époux et de ses proches, Mme Dado a été projetée dans les canalisations bordant la piste.

Transportée en urgence au poste de santé du village, elle n’a malheureusement pas survécu à ses blessures. L’infirmier chef de poste a constaté son décès dès son arrivée.

Au-delà de la tragédie humaine, la disparition de Mme Dado laisse un vide immense dans la communauté. Présidente du Groupement féminin du quartier Sinthiang Kalilou, elle jouait un rôle central dans la vie sociale et associative de Pakour, œuvrant sans relâche pour l’autonomisation des femmes et la cohésion sociale.

La défunte a été inhumée le jour même, ce jeudi, après la prière de 17 heures, dans une atmosphère lourde de chagrin et d’émotion.

Ce drame plonge l’ensemble des populations de Pakour, chef-lieu de commune de la région de Kolda, dans une profonde tristesse et relance le débat sur la cohabitation entre piétons et engins lourds dans les zones rurales.



Lat Soukabé Fall

