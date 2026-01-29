Pakistan : près de 90 morts après des attaques séparatistes au Baloutchistan

Selon les autorités locales, 11 civils et 10 membres des forces de sécurité ont perdu la vie dans ces attaques menées par des rebelles séparatistes. Dans le même temps, 67 insurgés ont été tués lors d’affrontements consécutifs avec l’armée pakistanaise.





Ces violences interviennent un jour après que l’armée a annoncé avoir éliminé des dizaines de rebelles dans la région, qui est l’une des plus pauvres du pays et se situe à proximité de l’Iran et de l’Afghanistan. La province est régulièrement le théâtre de violences liées à la lutte pour l’autonomie et aux revendications des groupes séparatistes.





Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a exprimé son soutien aux forces armées, saluant leur « lutte déterminée pour défendre le pays ». Il a également accusé l’Inde de soutenir les séparatistes, une accusation récurrente dans le contexte des tensions régionales.





Cette escalade de violence souligne une nouvelle fois la fragilité sécuritaire du Baloutchistan, où les affrontements entre rebelles et forces de sécurité font régulièrement des victimes civiles et militaires. Les autorités ont renforcé la sécurité dans les zones sensibles pour tenter de prévenir de nouveaux incidents.

