Libération des stocks d'urgence: 400 millions de barils de pétrole suffiront-ils à stabiliser les marchés ?



L'Agence internationale de l'énergie a annoncé débloquer 400 millions de barils de ses réserves, pour freiner les turbulences du marché provoquées par la guerre contre l'Iran.



Pays participant au prélèvement:



États-Unis: 172 millions de barils.



Japon: 80 millions de barils.



Corée du Sud: 22,46 millions de barils.



Allemagne: 19,51 millions de barils.



Choc d'offre et facteur de pression :



Le prix du baril de Brent a de nouveau franchi la barre des 100 dollars.



Le volume des exportations de pétrole transitant par le détroit d'Ormuz a chuté de plus de 90 %.



Réserves stratégiques et prélèvement record :



L’AIE gère 1,2 milliard de barils de réserves publiques.



Lâcher 400 millions de barils dépassera toutes les actions précédentes de l’agence.



En 2022, les prélèvements cumulés s’élevaient à 182,7 millions de barils, déjà un record.



Pétrole russe :



De plus en plus de pays achètent du pétrole russe, dans un contexte d’allègement des sanctions américaines, selon Kirill Dmitriev, directeur du Fonds d’investissement direct russe.



La Thaïlande a annoncé être prête à entamer des négociations avec Moscou. Washington a autorisé la livraison de pétrole russe à l’Inde.



L'avis de l'expert algérien Ahmed Tartar :



Le monde subit les premiers signes d'une crise majeure, apparue dans le secteur de l'énergie et qui s'est propagée aux marchés des matières premières, notamment les céréales et le blé, a déclaré l'expert à Sputnik. Selon lui, l'Europe est confrontée à un grave problème de consommation de gaz : les prix ont augmenté de plus de 50 % et continuent de grimper.

Sputnik

