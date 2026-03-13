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Libération des stocks d'urgence: 400 millions de barils de pétrole suffiront-ils à stabiliser les marchés ?


Rédigé le Samedi 14 Mars 2026 à 14:59 | Lu 30 fois Rédigé par



Libération des stocks d'urgence: 400 millions de barils de pétrole suffiront-ils à stabiliser les marchés ?

Libération des stocks d'urgence: 400 millions de barils de pétrole suffiront-ils à stabiliser les marchés ?

L'Agence internationale de l'énergie a annoncé débloquer 400 millions de barils de ses réserves, pour freiner les turbulences du marché provoquées par la guerre contre l'Iran.

Pays participant au prélèvement:

États-Unis: 172 millions de barils.

Japon: 80 millions de barils.

Corée du Sud: 22,46 millions de barils.

Allemagne: 19,51 millions de barils.

Choc d'offre et facteur de pression :

Le prix du baril de Brent a de nouveau franchi la barre des 100 dollars.

Le volume des exportations de pétrole transitant par le détroit d'Ormuz a chuté de plus de 90 %.

Réserves stratégiques et prélèvement record :

L’AIE gère 1,2 milliard de barils de réserves publiques.

Lâcher 400 millions de barils dépassera toutes les actions précédentes de l’agence.

En 2022, les prélèvements cumulés s’élevaient à 182,7 millions de barils, déjà un record.

Pétrole russe :

De plus en plus de pays achètent du pétrole russe, dans un contexte d’allègement des sanctions américaines, selon Kirill Dmitriev, directeur du Fonds d’investissement direct russe.

La Thaïlande a annoncé être prête à entamer des négociations avec Moscou. Washington a autorisé la livraison de pétrole russe à l’Inde.

L'avis de l'expert algérien Ahmed Tartar :

Le monde subit les premiers signes d'une crise majeure, apparue dans le secteur de l'énergie et qui s'est propagée aux marchés des matières premières, notamment les céréales et le blé, a déclaré l'expert à Sputnik. Selon lui, l'Europe est confrontée à un grave problème de consommation de gaz : les prix ont augmenté de plus de 50 % et continuent de grimper.
Sputnik




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