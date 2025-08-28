Ousmane Sonko renforce la coopération avec la Banque islamique de développement





Le Premier ministre Ousmane Sonko a reçu, jeudi 4 septembre 2025 à Dakar, une délégation de la Banque islamique de développement (BID) conduite par son vice-président chargé des opérations, Dr Rami S. Ahmad. Les discussions ont porté sur la volonté du gouvernement sénégalais de consolider son partenariat avec l’institution afin de mobiliser plus d’investissements publics et privés en provenance des pays arabes et islamiques.



Selon un communiqué de la Primature publié sur X, le vice-président de la BID a salué la transparence des autorités sénégalaises et réaffirmé l’engagement de la banque à aligner ses interventions sur les priorités nationales. Il a assuré que la BID apportera un appui technique et financier important au service de l’Agenda national de transformation Sénégal 2050.

